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  3 февраля 2020
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Глава МИД Узбекистана встретился с Государственным секретарем США

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 3 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с прибывшим в страну с официальным визитом Государственным секретарем США Майклом Помпео.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних отношений, ситуации в регионе, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны подтвердили приверженность углублению многопланового сотрудничества, последовательному выполнению положений Совместного заявления о начале новой эры стратегического партнерства, принятого по итогам визита президента Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года и переговоров с президентом Дональдом Трампом.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и США выступили с заявлениями перед журналистами и ответили на их вопросы.

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