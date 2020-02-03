Глава МИД Узбекистана встретился с Государственным секретарем США

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 3 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с прибывшим в страну с официальным визитом Государственным секретарем США Майклом Помпео.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних отношений, ситуации в регионе, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны подтвердили приверженность углублению многопланового сотрудничества, последовательному выполнению положений Совместного заявления о начале новой эры стратегического партнерства, принятого по итогам визита президента Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года и переговоров с президентом Дональдом Трампом.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и США выступили с заявлениями перед журналистами и ответили на их вопросы.