На севере Таджикистана раскрыта финансовая пирамида, создатели которой предлагали фальшивые акции мировых компаний

CentralAsia (TJ) - В городе Худжанд на севере Таджикистана арестовали создателей финансовой пирамиды. Как сообщило УМВД по Согдийской области, члены организованного преступного сообщества представляя себя представителями иностранной компании "Unique Finance” обещали клиентам купить им акции таких знаменитых брендовых компаний, как "Ford”, "Walt Disney”, "Starbuck’s”, "Netflix”. Но на самом деле, говорят органы, это была финансовая пирамида, создатели которой присваивали деньги клиентов, предлагая им фальшивые акции, передает Ахбор.

15 клиентов, признанные потерпевшими, отдали "Unique Finance” от одной тысячи до 45 тысяч долларов своих сбережений. В милиции считают, что реальное число обманутых намного больше, чем эти 15.

Что интересно один из пользователей Фейсбука по имени Одилхон Ҳомидзода еще в сентябре 2019 года предупреждал всех о том, что "Unique Finance” – это чисто финансовая пирамида, но тогда многие набросились на автора, яростно защищая эту компанию, которая, по мнению ее защитников, дает людям возможность заработать.

Сотрудники регионального отдела УБОП УМВД по Согдийской области раскрыли деятельность финансовой пирамиды, создатели которой долгое время присваивали деньги граждан, обещая им взамен денег выгодные акции брендовых мировых компаний.

УМВД по Согдийской области в телепрограмме "Милиция сообщает” сообщило, что члены организованного преступного сообщества представлялись представителями иностранной компании "Unique Finance” и обещали клиентам купить им по выгодной цене акции известных мировых брендов, таких как "Ford”, "Walt Disney”, "Starbuck’s”, "Netflix”. Но, говорится в репортаже пресс-центра областного УМВД, никаких реальных акций клиенты никогда не видели, им просто предлагали фальшивые акции, напечатанные мошенниками.

Хусейнов Нурулло Сафарович (в Фейсбуке зарегистрирован под именем Nur Safar), 1978 г.р., житель г.Душанбе, руководитель ООО "Нур Сафар” называется одним из основных учредителей финансовой пирамиды.

В ходе допроса в милиции следователь задает ему прямой вопрос о том, могут ли граждаен потребовать свои деньги назад у его компании? На что Хусейно невозмутимо и уверенно отвечает, что нет, не могут: "Эти деньги не брали в свои руки и не будут брать ни Сайфиев, ни Шамшод Махмадов, ни Нурулло Ҳусейнов! Ответственность за них тоже не на наших плечах!”

В репортаже говорится, что в целях получения крупной выгоды создатели пирамиды организовали свои филиалы в городах Душанбе и Худжанд, где развесили рекламные плакаты с объявлениями о продаже акций известных мировых компаний. В Худжанде мошенники арендовали офис во Дворце прессы. Граждане, особенно предприниматели в Худжанде, Б.Гафуровского района и города Истаравшан попавшись на обманчивые рекламы несли свои сбережения, а взамен получали фальшивые сертификаты о том, что они – обладатели акций известных компаний на тысячи долларов.

На данный момент потерпевшими по этому делу проходят 14 человек, которые отдали "Unique Finance” от одной до 45 тысяч долларов, получая взамен фальшивые акции. В УМВД Согдийской области считают, что реальное число обманутых намного превосходит эти 15.

В отношении создателей "Unique Finance” возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РТ – 247 (мошенничество) и 276 (заведомо ложная реклама). Только за ложную рекламу им грозит до 5 лет лишения свободы.

