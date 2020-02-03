Поголовье монгольских сайгаков увеличилось на тысячу за один год

CentralAsia (MNG) - В Монголии в последние годы род антилоп бөхөн (монгольский сайгак) страдал от острой нехватки продовольствия и инфекций. В результате этого к концу 2018 года род сайгаков уменьшился на 3800 голов, а к концу 2019 год их численность возросла на 1000 голов.

В 2002 году Международным союзом охраны природы (МСОП) этот вид был отнесён к категории «CR», то есть «находящийся в критическом состоянии». Сейчас монгольские сайгаки обитают только в западной Монголии.

По данным специалистов Всемирного фонда охраны природы (WWF) Монголии и команды Сети по сохранению сайгака, в январе 2020 года было зарегистрировано около 5074 монгольских сайгаков.

Исследование проводилось с использованием международно признанных линейных методов распространения сайгака в Шаргын Говь, Хуйсийн Говь, Корничевые степи Дөргөн (от имени Дарган хатан - Туракина хатун — жена монгольского хана Өгөөдэя), сомон Манхан Ховд аймака, сомон Завхан в аймаке Увс и сомон Дөрвөлжин в аймаке Завхан.

БӨХӨН или монгольская сайга — относительно мелкое парнокопытное животное, длина тела 110—146 см, хвоста 8 — 12 см, высота в холке 60 — 79 см. Масса 23 — 40 кг. Удлинённое туловище на тонких, сравнительно коротких ногах. Нос в виде мягкого, вздутого, подвижного хоботка с округлыми сближенными ноздрями создаёт эффект «горбатой морды». Уши с округлой вершиной. Средние копыта крупнее боковых. Рога бывают только у самцов. Они по длине примерно равны длине головы и в среднем достигают 30 см, полупрозрачные, желтовато-белые, неправильной лирообразной формы, две трети снизу имеют поперечные кольцевые валики, расположены на голове почти вертикально.

Летний мех желтовато-рыжий, более тёмный по средней линии спины и постепенно светлеющий к брюху, без хвостового «зеркала», низкий и относительно редкий. Зимний мех намного выше и гуще, очень светлый, глинисто-серый. Линьки два раза в год: весной и осенью.

Имеются небольшие подглазничные, паховые, запястные и межпальцевые специфические кожные железы. Сосков — 2 пары.