У студентов, вернувшихся в Монголию из Уханя, коронавирусная инфекция не обнаружена - официально

CentralAsia (MNG) - Группа монгольских студентов вернулась в Монголию из очагов заражения коронавируса в Ухане.

В Улан-Баторе 2 февраля, зафрахтованный правительством самолет, прибыл в международный аэропорт Буянт-Ухаа из Уханя, доставив 32 монгольских студентов из эпицентра вспышки коронавируса в Китае.

Ранее сообщалось о 13 случаях подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Монголии. Все случаи не подтвердились.

Сегодня утром, Д. Нарангэрэл, начальник отдела по связям с общественностью, надзору и управлению операциями Министерства здравоохранения информировала о состоянии студентов из Уханя и экипажа и медицинских персоналов, которые перевезли соотечествеников из эпицентра вспышки коронавируса в китайском городе.

«Министерство здравоохранения и связанные с ним агентства работают 24 часа в сутки. Монголы, которые живут и работают в Польше, отправили 40 000 масок и 100 защитных костюмов на свою родину. Monos Group пожертвовала витамины для поддержки иммунитета студентов из Уханя. Студенты монгольско-корейского колледжа пожертвовали свои маски, которые они производили, Министерству здравоохранения. Министерство здравоохранения благодарно, что правительственные и неправительственные организации и граждане помогают вместе в трудную минуту», - сказала она.

Директор Национального центра инфекционных заболеваний Д.Нямхуу отметил: «Коронавирусная инфекция не была обнаружена у студентов из Ухани. Ответы на тест коронавируса были получены в 17:00 2 февраля 2020 года, и коронавирусная инфекция не была обнаружена. В дальнейшем будет проводиться контроль за их состоянием, проводиться медицинское обследование и, как правило, контроль в течение 14 дней. 15 членов экипажа находятся под наблюдением».