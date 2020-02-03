На магистральном газопроводе в Самаркандской области произошел пожар

CentralAsia (UZ) - На магистральном газопроводе Зирабулак в районе города Мирбозор в Нарпайском районе Самаркандской области 2 февраля в 14:45 произошел пожар. Причиной стал обрыв магистрального газопровода 1–4. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В Министерстве энергетики отметили, что никто не пострадал.

Согласно сообщению, пожар был ликвидирован специальной рабочей группой «Узтрансгаза» в 17:15. В настоящее время на месте происшествия работают специальные ремонтные бригады. Газотранспортная система работает бесперебойно через 2-3 линии магистрального газопровода БГР-ТБА.

"Сейчас на месте обрыва работают специальные ремонтные бригады магистральных трубопроводов Зирабулак, Галлаорол, Мубарек и Газли. В скором времени будут восстановлены основные газопроводы и обеспечена стабильная работа", - отмечается в сообщении.

Причины пожара выясняются.