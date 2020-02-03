В Узбекистане для проверки расходов и доходов чиновников будет создан антикоррупционный орган, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будут вести контроль за соответствием расходов и доходов государственных служащих.

Как сообщили местные СМИ, Шавкат Мирзиёев объявил об этом в конце января в ходе встречи с учеными, представителями промышленности и руководителями исследовательских институтов.

Глава государства отметил, что в доме начальника одного из таможенных постов обнаружено 400 000 долларов США.

«Начальник маленького поста. 400 тысяч долларов. Это за один день. Мы так стараемся, чтобы мировое сообщество признало нас… Но что будет, если начальник одного поста получает 400 тысяч долларов?» — сказал президент.

Мирзиёев отметил, что в ситуации, когда доходы чиновника не соответствуют расходам, необходимо создать среду, в которой чиновники должны будут отвечать перед законом.

«Для чего мы создаем антикоррупционное агентство? Этот орган создается не для того, чтобы потом кричать: „Ура-ура“, а для практической оценки факторов коррупции по тому, как себя ведут министры и другие, в каком доме живут, как обоснуют строительство дома, покупку машины, где учатся дети. Теперь каждый руководитель будет отвечать на вопросы...», - цитируют президента местные СМИ.

В октябре 2019 года общественности был представлен проект постановления президента, в котором предлагалось с 1 января 2020 года начать поэтапное внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов госслужащих.

Документ пока не принят.