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  3 февраля 2020
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Ожидается, что вспышка коронавируса замедлит рост ВВП Китая

CentralAsia (CA) -  Китайский частный исследовательский институт предсказывает, что рост валового внутреннего продукта за первый квартал 2020 года упадет до 4% по сравнению с показателем за последний квартал 2019 года, который составлял 6%, передает NHK.

Исследовательский институт Evergrande опубликовал доклад с оценкой влияния роста инфицирования новым коронавирусом на китайскую экономику.

По данным доклада, ущерб, понесенный китайскими риэлторской, ресторанной и туристической отраслями во время праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, превысит, как ожидается, 1 триллион юаней или примерно 144 миллиарда долларов.

В докладе говорится, что влияние этого кризиса распространится также на более широкие области, включая строительный и финансовый секторы.

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