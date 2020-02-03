Ожидается, что вспышка коронавируса замедлит рост ВВП Китая

CentralAsia (CA) - Китайский частный исследовательский институт предсказывает, что рост валового внутреннего продукта за первый квартал 2020 года упадет до 4% по сравнению с показателем за последний квартал 2019 года, который составлял 6%, передает NHK.



Исследовательский институт Evergrande опубликовал доклад с оценкой влияния роста инфицирования новым коронавирусом на китайскую экономику.

По данным доклада, ущерб, понесенный китайскими риэлторской, ресторанной и туристической отраслями во время праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, превысит, как ожидается, 1 триллион юаней или примерно 144 миллиарда долларов.

В докладе говорится, что влияние этого кризиса распространится также на более широкие области, включая строительный и финансовый секторы.