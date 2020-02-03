Самая большая в Центральной Азии мечеть, построенная в Душанбе, откроется в марте, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Сдача в эксплуатацию самой большой в Центральной Азии мечети, возведенной на территории города Душанбе, планируется в марте этого года.

Как сообщили «Авеста» в Комитете по архитектуре и строительству страны, в столице полностью завершилось строительство самой большой в Центральной Азии Центральной соборной мечети.

«Объект планировали сдать в эксплуатацию в октябре прошлого года с участием эмира Катара. Тогда эмир Катара не смог приехать в Таджикистан, и его визит запланирован в марте этого года. Тогда и ожидается официальное открытие указанной мечети», – отметил источник.

Ранее сообщалось, что одновременно на территории мечети смогут совершать богослужение около 120 тыс. человек. Камень в ее фундамент был заложен в октябре 2009 года.

Проект строительства объекта, разработан специалистами из Таджикистана и Катара. С учётом древних и современных элементов таджикского и мирового архитектурного искусства объект состоит из четырёх минаретов, каждый высотой 75 метров, 47-метрового главного купола и еще 20 больших и малых куполов.

Центральная соборная мечеть расположена на северной окраине Душанбе на 12 гектарах и состоит из мест проведения богослужения, библиотеки, музея, актового зала и зала для принятия гостей с целью проведения встреч и переговоров.

Проект оценивается почти в $100 млн. Ранее сообщалось, что проект финансируется правительством Катара.