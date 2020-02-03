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  3 февраля 2020
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Монголия ратифицировала поправки в Римский статут Международного уголовного суда

CentralAsia (MNG) -  Парламент Монголии 30 января поддержал законопроект, ратифицировавший поправку 2010 года к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Монголия подписала Римский статут Международного уголовного суда в 2000 году и ратифицировала в 2002 году. В 2010 году подписавшие страны договорились внести поправки в Статут, добавив в него определение преступления агрессии и условия осуществления юрисдикции в отношении этого преступления.

Поправки определяют преступление агрессии в соответствии с резолюцией 3314 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Актами агрессии являются: вторжение в другое государство; бомбардировка другого государства; блокирование портов или береговых линий другого государства; нападение на сухопутные, морские или воздушные силы или морской или морской флот другого государства; нарушение соглашения о статусе сил; использование вооруженных банд, групп, нерегулярных или наемников против другого государства; разрешение территории использоваться другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства.

Римский статут Междунаро́дного Уголвного Суда — международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года. Среди прочего, Устав устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда.

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