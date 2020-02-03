[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
У прилетевших в Россию граждан Узбекистана заподозрили коронавирус - СМИ

CentralAsia (UZ) -  В Нижневартовск с подозрением на коронавирус прибыли три гражданина Узбекистана. Эти люди контактировали с заболевшей студенткой из Китая, которая сейчас проходит лечение в одной из больниц Тюмени. Эту информацию Ura.ru подтвердили в местном управлении Роспотребнадзора.

«Граждане Узбекистана, которая контактировали с ней, не больны, у них нет жалоб, их состояние нормальное. Но, тем не менее, они госпитализированы, у них взяты анализы и отправлены в лабораторию в Новосибирск», — добавил начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Нижневартовске Виктор Перекокин.

В администрации Нижневартовска изданию объяснили, что действия Роспотребнадзора в этом случае являются совершенно верными. При этом сам факт наличия подозрений не является чем-то опасным. «Процедура в данном случае очевидна: они летели с девушкой из Тюмени в одном самолете, нужно проверять. Причин для паники нет. По словам медиков, госпитализированные чувствуют себя хорошо», — добавили в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска.

Ранее российские СМИ сообщали, что студентку Тюменского индустриального университета (гражданку Китая) госпитализировали после того, как у нее обнаружили коронавирус. Сейчас, по словам врачей, девушка чувствует себя хорошо.

print
  • Поголовье монгольских сайгаков увеличилось на тысячу за один год
  • На магистральном газопроводе в Самаркандской области произошел пожар
  • Узбекистан начнет эвакуацию своих граждан из Китая 4 февраля



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com