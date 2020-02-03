У прилетевших в Россию граждан Узбекистана заподозрили коронавирус - СМИ

CentralAsia (UZ) - В Нижневартовск с подозрением на коронавирус прибыли три гражданина Узбекистана. Эти люди контактировали с заболевшей студенткой из Китая, которая сейчас проходит лечение в одной из больниц Тюмени. Эту информацию Ura.ru подтвердили в местном управлении Роспотребнадзора.

«Граждане Узбекистана, которая контактировали с ней, не больны, у них нет жалоб, их состояние нормальное. Но, тем не менее, они госпитализированы, у них взяты анализы и отправлены в лабораторию в Новосибирск», — добавил начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Нижневартовске Виктор Перекокин.

В администрации Нижневартовска изданию объяснили, что действия Роспотребнадзора в этом случае являются совершенно верными. При этом сам факт наличия подозрений не является чем-то опасным. «Процедура в данном случае очевидна: они летели с девушкой из Тюмени в одном самолете, нужно проверять. Причин для паники нет. По словам медиков, госпитализированные чувствуют себя хорошо», — добавили в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска.

Ранее российские СМИ сообщали, что студентку Тюменского индустриального университета (гражданку Китая) госпитализировали после того, как у нее обнаружили коронавирус. Сейчас, по словам врачей, девушка чувствует себя хорошо.