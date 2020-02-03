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  3 февраля 2020
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Минздрав Таджикистана: 285 граждан, прибывших из Китая, находятся в карантине

CentralAsia (TJ) -  285 граждан, прибывших из Китая, находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей, сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. По состоянию на утро 3 февраля, коронавирусом 2019-nCoV только в Китае заразились 17 238 человек, 361 уже умер.

Среди тех, кто прибыл в Таджикистан начиная с середины января, студенты, предприниматели и работники китайских компаний – граждане КНР и Таджикистана, сказал 3 февраля в беседе с Радио Озоди замглавы Минздрава Таджикистана Мирхамуддин Камолзода. По его словам, у прибывших из Китая симптомы коронавируса не выявлены.

«Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана поручило организовать карантин для граждан, прибывших из Китая. Согласно постановлению ведомства, каждый граждан, приехавший из КНР, должен находиться под наблюдением врачей в течение 14 дней. В период карантина посещение их родными строго запрещено. В случае выявление симптомов коронавируса, больной в срочном порядке будет переведен в отдельную палату», пояснил Мирхамуддин Камолзода.

В настоящее время, по словам чиновника, приехввшие из Китая, находятся под присмотром врачей в медучреждениях Душанбе, Худжанда, Бохтара, Куляба и районов республиканского подчинения.

Власти Таджикистана ранее сообщили, что в связи со вспышкой коронавируса наземное и авиасообщение с Китаем временно приостановлено и будет возобновлено по мере спада эпидемии в соседней стране.

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