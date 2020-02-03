Туркменистан проведет международное нефтегазовое роуд-шоу в Дубае

CentralAsia (TM) - Международное роуд-шоу "Нефть и газ Туркменистана 2020" стартует 24 февраля этого года в Дубае (ОАЭ) в Hyatt Regency - Dubai Creek Heights, передает Turkmenportal.



Уже 200 делегатов, представляющих 80 компаний и организаций, правительственных делегаций более чем из 20 стран мира подтвердили свое участие.

В ходе роуд-шоу лидеры международных нефтяных компаний и руководство правительства Туркменистана обсудят инвестиционные возможности в туркменском нефтегазовом секторе.

Двухдневная программа роуд-шоу нацелена на обсуждение тем:

Разработка месторождений на лицензионных шельфовых блоках в туркменском секторе Каспийского моря;

Привлечение инвестиций в применение новых технологий, которые способствуют оптимизацию добычи на зрелых месторождениях на фазах вторичной добычи;

Привлечение инвестиций в трудно разрабатываемые месторождения;

Привлечение инвестиций в газохимические проекты;

Реализация очередного этапа разработки гигантского месторождения «Галкыныш» для обеспечения природным газом транснационального газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия»;

Другие инвестиционные проекты.