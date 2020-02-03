Улан-Батор внедрит корейскую технологию очистки трубопроводов

CentralAsia (MNG) - Администрация мэрии Улан-Батора заключила меморандум о сотрудничестве с компанией «Sennipan», Республики Кореи, по внедрению современного оборудования для очистки трубопроводов водоснабжения в столице.

С внедрением новой технологии очистки трубопроводов питьевой воды она способна снизить содержание железа, хлоридов, аммония, нитритов и нитратов, содержащихся в воде или жесткости и мутности воды, до 90 процентов.

Новая технология обеспечит нормальную и надежную работу трубопроводов в дополнение к более длительному сроку службы.

Кроме того, работы, включая внедрение и натурализацию новых технологий и подготовку инженерно-технических работников, будут проводиться поэтапно.

До 1960-х годов Корея была одной из самых бедных стран в мире, но всего полвека спустя «чудо реки Хан» было достигнуто. Корея стала ведущим экспортером, заняв сейчас 6 место в мире. Такой темп роста стал возможен благодаря политике развития, макроэкономической стабилизации и инвестициям в государственную инфраструктуру и человеческий капитал. Он был основан на расширении экономики, ориентированной на экспорт. Национальный доход Кореи, который составлял всего 45 долларов, когда она обрела независимость в 1945 году, в настоящее время составляет 20 000 долларов.

Быстрый экономический рост, рост населения, урбанизация и повышение уровня жизни оказали значительное влияние на управление водными ресурсами. Спрос на воду значительно возрос благодаря росту населения и развитию промышленности. Увеличение бытовых и промышленных выбросов загрязняющих веществ привело к значительному ухудшению качества воды.

В настоящее время передовые и инновационные технологии, такие как процесс мембранного разделения и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), активно применяются в водохозяйственном секторе. Цель этого отчета - поделиться политикой, технологиями и промышленными разработками Кореи в области управления водными ресурсами и внести вклад в разработку и реализацию политики в мировом сообществе, говорится в докладе «Water Management in Korea: Experiences and Achievements»