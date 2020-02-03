США признают прогресс Узбекистана в области прав человека, — госсекретарь Майкл Помпео

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 3 февраля состоялась пресс-конференция, на которой министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Государственный секретарь США Майкл Помпео проинформировали об итогах переговоров между делегациями Республики Узбекистан и США. Об этом сообщает «Дунё».

«Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, которые обрели системный и регулярный характер, они находятся на пике своего развития», - заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Как отмечалось на пресс-конференции, на переговорах особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита на высшем уровне, состоявшегося в Вашингтоне в мае 2018 года. Стороны договорились наполнить развивающееся в новом духе стратегическое партнерство практическим содержанием, продолжая осуществление совместных проектов в сферах образования, инноваций, информационных технологий и другие.

«Соединенные Штаты Америки признают достигнутый Узбекистаном в последние годы прогресс в области свободы вероисповедания, предотвращения детского и принудительного труда, защиты прав человека и свободы слова. Мы продолжим диалог и по другим актуальным вопросам, стоящим на повестке дня», - подчеркнул Абдулазиз Камилов.

На пресс-конференции была подтверждена готовность сторон в поддержании сотрудничества, направленного на укрепление мира и стабильности в регионе Центральной Азии, а также отмечена схожесть позиций по региональным инициативам. В данном контексте, была подчеркнута эффективность министерской встречи в формате “С5+1” в реализации многосторонних региональных инициатив.

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана также сообщил о том, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по таким актуальным вопросам, как противодействие современным вызовам, достижение мира в Афганистане, содействие вовлечению этой страны в торгово-экономические процессы и транзитно-коммуникационные системы Центральной Азии с целью обеспечения ее экономической стабильности.

«По итогам сегодняшних переговоров могу сказать, что мы продолжим наше сотрудничество. Мы бы хотели, чтобы представители американского бизнеса внесли свой вклад в процессы реформ в Узбекистане и готовы оказать техническую поддержку преобразований в финансовой и налоговой сферах. Мы также обсудили вопросы безопасности. Мы приветствуем усилия Узбекистана по достижению мира в Афганистане», - сказал Майкл Помпео.

Он сообщил, что США готовы выделить финансовую помощь в размере 1 миллиона долларов на развитие экономических связей между Узбекистаном и Афганистаном.

Госсекретарь США также остановился на политике Администрации Дональда Трампа по Центральной Азии. По его словам, в настоящее время США разрабатывают новую стратегию по региону. «Мы с нетерпением ожидаем министерской встречи в формате “Центральная Азия и США». Этот формат позволит решить региональные, энергетические вопросы, проблемы борьбы с терроризмом”, - отметил он.

В ходе пресс-конференции журналисты задали вопросы об усилиях двух стран по достижению мира в Афганистане.

Абдулазиз Камилов отметил, что Узбекистан высоко оценивает политику США в отношении Афганистана.

«Американское присутствие в Афганистане позволяет обеспечивать мир, сдерживать терроризм и наркотрафик, - сказал он. – Мы поддерживаем переговоры США с представителями движения “Талибан”, которое является неотъемлемой частью афганского общества. Война в Афганистане продолжается 40 лет, и этот конфликт нельзя разрешить подписанием одного документа. Процесс достижения мира может длиться долго. Мы воспринимаем усилия США договориться с “Талибан”, как меры по достижению мира в этой стране».