Технологии Blockchain начнут внедрять в технологической промышленности Монголии

CentralAsia (MNG) - Генеральный директор крупнейшего в Монголии оператора мобильной связи MobiCom Corporation LLC , со штаб-квартирой в Улан-Баторе Тацуя Хамада и генеральный директор Bubi Technologies Co.Ltd , со штаб-квартирой в Пекине Цзян Хай, один из самых передовых поставщиков технологий Blockchain в Китае и доктор философии Юлонг Чжэн, генеральный директор E-Rainbow Japan Co.Ltd, со штаб-квартирой в Токио, Япония, компания ИКТ, базирующаяся в Японии подписали Меморандум о взаимопонимании по улучшению технико-экономического обоснования и тестированию внедрения технологии Blockchain в Монголии.

Сотрудничество позволит сторонам активизировать развитие фундаментальной инфраструктуры на основе технологии Blockchain, которая может широко использоваться в различных отраслях промышленности в Монголии.

В настоящее время Blockchain является известной технологией в качестве платформы криптовалютного бизнеса во всем мире. Благодаря своей технической уникальности и надежному механизму в качестве платформы, он может быть использован не только для криптовалютного бизнеса, но и для различных промышленных целей.

Проще говоря, это система, в которой записывается информация, хранящаяся на нескольких компьютерах, которые связаны в одноранговой сети, предыдущую информацию изменить нельзя, но новую информацию можно добавить с разрешения всех респондентов блока.

Одним из основных преимуществ является то, что это можно представить в любой отрасли, и все отрасли могут быть связаны с помощью этой технологии. Каждая пачка информации содержится в блоках с запечатанными датой и временем. Цепочка блоков не может быть нарушена или изменена. Поэтому, как следствие, Blockchain поднимает уровень информационной безопасности онлайн на гораздо более высокий уровень, и прозрачность информации будет надежной, что участие нотариуса или агентов будет снижено, что приведет к увеличению времени обмена информацией.

Например, в сельскохозяйственном секторе пользователь может с уверенностью видеть каждую стадию сырья для своего готового продукта. Информация может включать виды сельскохозяйственной продукции, даты производства, местонахождение, информацию о компаниях-производителях, происхождении продукции и так далее.

Другим примером является то, что международные компании в области ИКТ могут использовать систему Blockchain для онлайн-контрактов, чтобы сократить время и повысить эффективность. Это также позволяет предприятиям упростить вопросы аудита и учета и значительно снижает риски, связанные с мошеннической информацией.

Поэтому монгольская MobiCom Corporation проводит технико-экономическое обоснование и начальные испытания для внедрения системы Blockchain в существующие предприятия, а также возможностей для внешних деловых партнеров из различных отраслей, что обеспечит высокий уровень безопасности и автоматизации внутренних процессов.