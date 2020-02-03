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  3 февраля 2020
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В Ташкенте прошли двусторонние переговоры между делегациями Узбекистана и США (фото)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 3 февраля завершились двусторонние переговоры между делегациями Узбекистана и США, сообщает ИА «Дунё».

Делегацию Узбекистана возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, делегацию США - Государственный секретарь Майкл Помпео.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне, состоявшегося в Вашингтоне в мае 2018 года, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международного значения.

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