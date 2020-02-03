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  3 февраля 2020
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В Казахстане задержали пять человек по подозрению в подготовке терактов

CentralAsia (KZ) -  27 января в городах Караганда и Тараз задержали пять человек по подозрению в подготовке терактов, сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана. Они арестованы на два месяца.

По данным ведомства, мужчины были последователями «деструктивного религиозного течения» . По версии следствия, они сформировали группу, чтобы совершать террористические акты на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления людей.

Против задержанных возбудили дела о создании, руководстве террористической группой и участии в ней (ст. 257 УК Казахстана) и пропаганде терроризма (ст. 256 УК Казахстана). Ранее они уже были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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