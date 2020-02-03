[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Вор в законе» Серик-голова задержан в Алматинской области

CentralAsia (KZ) -  На территории Алматинской области задержан Серик Жаманаев по кличке Серик-голова (по сообщениям местных СМИ - он вор в законе).

"1 февраля Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел пресечена деятельность предполагаемой организованной преступной группы, возглавляемой так называемым вором в законе Сериком Джаманаевым (уголовное прозвище Серик-голова)", - говорится в официальном сообщении КНБ Казахстана.

Вместе с Джаманаевым были задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы шестеро представителей криминальной среды, подозреваемые в причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением насилия.

оо

"В ходе обысковых мероприятий по местам их проживания обнаружены и изъяты автоматическое и полуавтоматическое оружие, крупная сумма денежных средств, а также предметы, подтверждающие завладение задержанными чужим имуществом. Межведомственной следственно-оперативной группой КНБ и MВД проводится досудебное расследование", - отметили также в ведомстве. 2л

print
  • В Таджикистане из-под стражи освобождены около 30 лиц, задержанных по делу "Братьев-мусульман"
  • В Ташкенте прошли двусторонние переговоры между делегациями Узбекистана и США (фото)
  • Монголия ратифицировала поправки в Римский статут Международного уголовного суда



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com