«Вор в законе» Серик-голова задержан в Алматинской области

CentralAsia (KZ) - На территории Алматинской области задержан Серик Жаманаев по кличке Серик-голова (по сообщениям местных СМИ - он вор в законе).



"1 февраля Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел пресечена деятельность предполагаемой организованной преступной группы, возглавляемой так называемым вором в законе Сериком Джаманаевым (уголовное прозвище Серик-голова)", - говорится в официальном сообщении КНБ Казахстана.

Вместе с Джаманаевым были задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы шестеро представителей криминальной среды, подозреваемые в причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением насилия.

"В ходе обысковых мероприятий по местам их проживания обнаружены и изъяты автоматическое и полуавтоматическое оружие, крупная сумма денежных средств, а также предметы, подтверждающие завладение задержанными чужим имуществом. Межведомственной следственно-оперативной группой КНБ и MВД проводится досудебное расследование", - отметили также в ведомстве.

