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  3 февраля 2020
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Спортсмены из 193 стран соберутся в Монголии на международных молодежных зеленых играх 2020 года

CentralAsia (MNG) -  Монголия проведет международные молодежные зеленые игры с 13 по 20 сентября в Улан-Баторе под эгидой президента Монголии и ЮНЕСКО в рамках Целей ООН в области устойчивого развития-2030. В Играх примут участие спортсмены в возрасте до 18 лет из 193 стран-членов ООН.

В связи с этим в Монголии строятся такие объекты, как футбольная арена, центр водных видов спорта, крытый спортивный комплекс для зимних видов спорт Steppe Arena и другие.

Спортивная программа состоит из стрельбы из лука, легкой атлетики, баскетбола 5×5 и 3×3, шахмат, скалолазания, крикета, киберспорта, фехтования, футбола, джиу-джитсу, дзюдо, кураша, самбо, стрельбы, плавания, настольного тенниса, тхэквондо, волейбол и борьба. В спортивную программу будут включены другие категории: Паралимпийские игры - легкая атлетика и баскетбол; Специальная Олимпиада - шахматы и фехтование; Сурдлимпийские игры - дзюдо и волейбол.

Эмблема этой игры являются детеныши таван хошуу мал или пять основных животных Монголии - теленок, жеребенок, козлёнок, ягнёнок и верблюженок.

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