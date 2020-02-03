Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и глава переговорной группы сделали заявление о выходе Великобритании из Евросоюза

CentralAsia (CA) - 31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского Союза. В связи с этим верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелл и глава переговорной группы ЕС с Великобританией Мишель Барнье выпустили совместное заявление.

Текст представлен ниже без изменений.

«Мы потеряли члена нашей семьи. Это стало печальным моментом для нас – граждан Европы, как, безусловно, и для многих граждан Великобритании.

Тем не менее, мы с уважением относимся к суверенному выбору 52% британских избирателей, а сейчас с нетерпением ждем начала новой главы в наших отношениях.

Отбросив эмоции, мы можем сказать, что 1 февраля стал не только историческим, но и лишенным драматизма днем. Этого удалось достичь во многом благодаря заключенному с Великобританией Соглашению о выходе из ЕС, что позволило нам обеспечить «организованный Брекзит» - который (по крайней мере, на данный момент) минимизирует ущерб для наших граждан, предприятий, органов государственного управления, а также для наших международных партнеров.

В соответствии с этим соглашением, ЕС и Великобритания договорились о переходном периоде, по крайней мере, до конца 2020 года, в течение которого Великобритания будет продолжать участвовать в Таможенном союзе и Едином рынке ЕС, и применять законодательство ЕС, даже не являясь более членом Союза. Помимо этого, Великобритания также продолжит соблюдать международные соглашения ЕС, о чем мы четко заявили в вербальной ноте для наших международных партнеров.

Таким образом, переходный период обеспечит определенную степень преемственности в наших отношениях. Это было нелегко, учитывая масштаб задачи. Покидая ЕС, Великобритания автоматически, механически и юридически выходит из сотен международных соглашений, заключенных Евросоюзом или от его имени, в интересах своих государств-членов в таких различных сферах, как торговля, авиация, рыболовство или отрудничество в мирном использовании атомной энергии.

Теперь перед нами стоит задача построения нового партнерства между ЕС и Великобританией. Эта работа начнется через несколько недель, как только 27 государств-членов ЕС утвердят переговорный мандат, предложенный Европейской Комиссией, в котором изложены наши условия и устремления по достижению как можно более тесного партнерства со страной, которая останется нашим союзником, нашим партнером и нашим другом.

ЕС и Великобритания связаны историей, географией, культурой, общими ценностями и принципами и твердой верой в многосторонность, основанную на правилах. Наше будущее партнерство будет отражать эти связи и общие убеждения. Мы хотим выйти далеко за рамки торговли и продолжать совместную работу в области безопасности и обороны, где Великобритания обладает опытом и средствами, которые лучше всего использовать в рамках совместной деятельности. В мире больших вызовов и перемен, потрясений и переходного периода мы должны консультироваться друг с другом и сотрудничать на двусторонней основе, а также в рамках ключевых региональных и глобальных форумов, таких как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, НАТО или G20.

Возможно, это клише, но непреложная истина заключается в том, что сегодняшние глобальные проблемы (начиная с изменения климата, заканчивая киберпреступностью, терроризмом или неравенством) требуют коллективной реакции. Чем больше и активнее Великобритания сможет работать в унисон с ЕС и с партнерами по всему миру, тем больше у нас шансов на эффективное решение этих проблем.

В основе идеи ЕС лежит принцип, что вместе мы сильнее; что объединение наших ресурсов и инициатив является лучшим способом достижения общих целей. Брекзит не меняет этого, и мы продолжим наш проект с оставшимися 27 государствами-членами.

Все вместе, 27 государств-членов будут продолжать формировать единый рынок из 450 миллионов граждан и более 20 миллионов предприятий.

Все вместе мы остаемся крупнейшим торговым блоком в мире.

Все вместе, 27 государств-членов все еще являются крупнейшим в мире донором, предоставляющим помощь в целях развития.

Наши партнеры могут быть уверены в том, что мы останемся верными амбициозной, ориентированной на внешний мир повестке дня - будь то торговля и инвестиции, климат и цифровизация, взаимодействие, безопасность и борьба с терроризмом, права человека и демократия или оборона и внешняя политика.

Мы продолжим выполнять свои обязательства. Мы продолжим придерживаться соглашений, которые связывают нас с нашими международными партнерами - расширенных и простых Соглашений о партнерстве и сотрудничестве – и продолжим развивать многостороннее сотрудничество по всему миру.

Европейский Союз будет продолжать оставаться партнером, которому вы можете доверять. Неизменным поборником многосторонности, основанной на правилах, работая с нашими партнерами, чтобы сделать мир более безопасным и справедливым».