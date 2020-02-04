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  4 февраля 2020
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Шавкат Мирзиёев принял Майкла Помпео

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 3 февраля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Государственного секретаря США Майкла Ричарда Помпео, находящегося в стране с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, Шавкат Мирзиёев с глубоким удовлетворением отметил динамичное развитие узбекско-американских многоплановых отношений, которые обрели в последние годы устойчивый, системный и доверительный характер.

Сообщается, что за последние несколько лет товарооборот увеличился в два раза. С участием ведущих компаний США реализуются перспективные проекты в различных отраслях экономики Узбекистана. Совокупный объем американских инвестиций превысил 1 миллиард долларов.

Госсекретарь США выразил глубокую признательность президенту Узбекистана за теплый прием и передал искренние приветствия и самые добрые пожелания от имени президента Дональда Трампа.

Американская сторона вновь подтвердила твердую приверженность неизменной поддержке государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана, говорится в официальном сообщении.

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