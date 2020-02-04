В Монголии до выборов запретили внутреннюю миграцию

CentralAsia (MNG) - Парламент принял закон о внесении изменений в Закон о выборах в Монголии 20 декабря 2019 года и запретил внутреннюю миграцию до дня голосования.

25.1 ст. Закона гласит: «Внутренняя миграция граждан из одной административной единицы в другую прекращается с 1 февраля года очередных выборов и возобновляется на следующий день после выборов».

Великий государственный хурал (Улсын Их Хурал), ранее Великий народный хурал, — высший законодательный орган (парламент) Монголии. В настоящее время состоит из 76 депутатов. Спикер (с 1 февраля 2019 г.) — Гомбожавын Занданшатар.

Каждый из 76 членов парламента представляет свой избирательный округ и выбирается простым большинством на срок четыре года. Выборы признаются состоявшимися только при 50 % явке избирателей. Монгольские граждане могут голосовать с 18-летнего возраста при условии проживания на территории Монголии. Баллотироваться могут граждане старше 25 лет.

В ходе парламентских выборов 29 июня 2016 года победу одержала оппозиционная Монгольская народная партия, получившая в новом составе парламента 65 мест из 76.