В Узбекистане вернувшегося из Китая студента госпитализировали в больницу с температурой

Больница

CentralAsia (UZ) - 2 февраля в Хатырчинском районе Навоийской области студента, четыре дня назад вернувшегося в Узбекистан из Китая, госпитализировали в районную больницу с высокой температурой.

Знакомые парня опасаются, что он мог вернуться в страну, зараженный новым коронавирусом. Врач медицинского объединения Хатырчинского района 3 февраля подтвердил информацию о госпитализации в больницу 24-летнего студента с высокой температурой, но вместе с тем добавил, что опасный вирус из Китая в анализах студента не обнаружен.

– Он поступил в больницу с температурой 38°. У него взяли кровь на анализ, были сделаны лабораторные анализы. Мы можем с полной уверенностью сказать, что коронавирус у него не обнаружен, – сказал врач медобъединения.

Несмотря на это, по словам врача, пациент был помещен в отдельную палату. Врачи сообщили родным парням, что он должен остаться в больнице по меньшей мере еще две недели.

Однако знакомые студента опасаются, что он мог вернуться в страну, зараженный новым коронавирусом.

– Нужно обследовать всех людей, с которыми он общался. Он вернулся из Китая, где распространился опасный вирус, с повышенной температурой, а врачи советуют нам не беспокоиться, но мы им не верим. Вы ведь знаете, что у нас всегда скрывают о случаях опасных заболеваний, – говорит один из знакомых студента, вернувшегося из Китая с повышенной температурой.

Стоит отметить, что это уже второй за последние три дня случай, связанный с госпитализацией узбекских студентов, вернувшихся из Китая.

Ранее сообщалось о том, что в Андижане студента, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на новый коронавирус.

Студент, вернувшийся из Китая 30 января, говорил врачам, что в аэропорту Ташкента его не проверяли на наличие коронавируса.

У студента наблюдалась повышенная температура, также он жаловался на головные боли. Парня поместили в отдельный отдел областной больницы, а медикам дали указание надеть маски.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, 2 февраля в Ташкентском Международном аэропорту имени И.Каримова приземлились 38 самолетов из-за рубежа, 4194 человека были проверены аппаратурой термометрии на санитарно-карантинных пунктах, 84 из них – студенты, обучающиеся в Китае. 953 человека, прибывшие в страну на пяти поездах, были проверены на шести СКП (стационар кратковременного пребывания) центральной санитарно-эпидемиологической станции АО «Узбекистон темир йуллари», и лиц с повышенной температурой тела среди них выявлено не было.

Сообщается, что образцы, взятые у 21 человека, были переданы в вирусологическую лабораторию для исследования на коронавирус. По итогам исследований, коронавирус выявлен не был.

По состоянию на 3 февраля, среди граждан Узбекистана не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщил местным СМИ Нуриддин Тошбоев – ответственный сотрудник центрального штаба по борьбе с коронавирусом, созданного в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Узбекистана.

После распространения в Китае опасного вируса, вернувшиеся в Узбекистан студенты писали в социальных сетях о том, прилетевших из Китая в Ташкент граждан не проверяют на наличие коронавируса.

Однако Нуриддин Тошбоев опроверг эту информацию.

– Каждого пассажира, прибывшего в Узбекистан, проверяют с помощью тепловизоров. Их пускают на территорию республики, поговорив о состоянии их здоровья. Кроме того, каждого прилетевшего из Китая гражданина мы проверяем в наших пунктах на местах, они будут находится под наблюдением на протяжении 14 дней. Будут проведены диагностика и лечение, в случае обнаружения каких-либо изменений у пассажиров, – сказал Нуриддин Тошбоев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 февраля число погибших от коронавируса превысило 360 человек, заразились более 17 тысяч.

Пресс-служба «Узбекистон хаво йуллари» сообщила, что из-за вспышки коронавируса в Китае авиалинии с 4 февраля текущего года приостановят регулярные рейсы в Пекин и Урумчи.

Ранее Министерство иностранных дел Узбекистана объявило о специальном чартерном рейсе для эвакуации узбекистанцев из Китая. По данным МИД, более 80 узбекских студентов по-прежнему остаются в провинции Хубэй, где распространен коронавирус.