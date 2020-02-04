Средняя Азия для России опаснее Китая в распространении коронавируса, - Жириновский

- Азия и мир, общество
- 9:39, 04 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter отмечает, что для нераспространения коронавируса в России надо закрыть границу со странами Центральной Азии.
- В эпидемии коронавируса для России более опасен не Китай — въезжающие оттуда под контролем. Опаснее среднеазиатские государства. Там не контролируется распространение вируса, а граждане ездят и в КНР и в Россию. Для защиты наших граждан мы должны закрыть границу со Средней Азией, - пишет Жириновский.
Но с его мнением согласились не все подписчики Twitter:
Напомним, страны Центральной Азии приостановили авиасообщение с Китаем из-за распространения нового коронавируса.
Узбекистан приостановил авиасообщение с КНР с 1 февраля.
Казахстан - с 29 января 2020 г. приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР;
- с 3 февраля 2020 г. приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР.
Туркменистан - 1 февраля состоялся последний рейс из Пекина в Ашхабад, после чего по крайней мере до конца февраля самолеты в столицу КНР летать не будут.
Кыргызстан временно закрыл государственную границу с Китаем и приостанавливает воздушное сообщение с 1 февраля.
Таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» отменила все рейсы в Китай по маршруту Душанбе-Урумчи-Душанбе на февраль текущего года.