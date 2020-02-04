В аэропорту Пекина скопилось несколько сотен узбекских студентов. Творится беспредел - СМИ

CentralAsia (UZ) - Сотни студентов из Узбекистана находятся в Пекинском аэропорту и пытаются покинуть страну из-за угрозы распространения коронавируса. Студенты пребывают в полной растерянности и не знают, что им делать и чего ждать. Об этом сайту Nuz.uz сообщил один из них.

Напомним, что ранее пресс-служба МИД Узбекистана заявила о том, чтобы все студенты, находящиеся в КНР прибыли в пекинский аэропорт 3 февраля. 4 и 5 февраля должна была начаться эвакуация студентов из Китая.

Далее издание передает информацию от лица студента:

Мы находимся в Пекинском аэропорту, согласно официальной информации. Официальные источники сообщают, что «80 наших студентов осталось в Китае». Их в десятки, сотни раз больше. Только тут сейчас находится около 500 человек, 98 % студенты из Узбекистана.

Множество ребят осталось в других городах, они просто не смогли приехать.

В аэропорту творится беспредел. Стоим уже который час и никто ничего не объясняет. Наших представителей нет. Они даже не организовали элементарных вещей. Перемешали людей, которые уже купили билеты Пекин-Ташкент с теми, кто попал в список «эвакуации».

Нет ни представителей, ни консула. Полная неорганизованность. Бедных студентов даже не предупредили, которые в списке «эвакуации», что им нужно покупать билеты наличными деньгами, коих нет у многих, у всех через QR код оплата обычно.

Несколько сотен студентов не могут зарегистрироваться на рейс, даже те кто купил билет официально задолго до этого. Все стоят на ногах с вечера прошлого дня.

Всем те, кто купил задолго эти билеты, представители аэропорта говорят: «в нашей базе данных ваших имён нет. Проблема в компании, которая вам продала билет». Но при этом пропускают людей, которые сами приобрели только что билет — «эвакуационщики». Все звонят представителям, вначале они поднимали трубку и говорили: «заняты, перезвоним», после и вовсе перестали отвечать.

Эта вся процедура была инициирована президентом. Именно на эти два числа 4-5 февраля этот «штаб» должен был работать на 100%, а не бросать людей. В итоге никто до сих пор не берет трубок, сотрудники аэропорта разводят руками.

Продали все билеты студентам эвакуации, затем уже запустили тех, кто купил билеты задолго. В зале ожидания сегодня останутся ещё очень много наших соотечественников без еды и элементарной поддержки тех, кто был компетентен в инициативе президента. В аэропорту останутся сейчас те, кого должны были вывезти за свой счёт (это называется эвакуация). Они со вчерашнего утра тут находятся.

Хочется верить, что наших соотечественников, студентов не бросят и не оставят в такой ситуации и они в самое ближайшее время вернутся домой. Оказаться в аэропорту, где творится полный хаос и не знать чего и когда ждать — страшно.

UPD: в процессе подготовки материал, поступила информация, что открылась регистрация на вылет в Узбекистан. Сначала забирают тех, кто в списке эвакуируемых. Те, кто сами покупали билеты ранее, ждут своей очереди. Прилетел один самолет, когда начнется посадка — неизвестно.