За неправильную парковку будут штрафовать водителей и эвакуировать машины, - ГАИ МВД Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Водители, которые не соблюдают правила дорожного движения, в том числе правила парковки, в соответствии со статьей 346 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан будут подвергнуты штрафу от 1 до 2-х показателей, то есть от 58 до 116 сомони. Такие нарушения правил водителями на дорогах чаще всего регистрируются во время пятничной молитвы. Об этом в ходе беседы с корреспондентом НИАТ «Ховар» Софией Шоик рассказал начальник отдела агитации и пропаганды Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан подполковник милиции Акбар Курбонзода.

Акбар Курбонзода добавил, что работники Государственной автомобильной инспекции еженедельно будут мобилизованы возле соборных мечетей столицы с целью регулирования движения транспортных средств, устранения пробок на дорогах и неправильной парковки автомобилей. Также в отношении водителей, которые не соблюдают правила парковки, будут составлены акты, и в соответствии со статьей 346 УПК РТ они будут привлекаться к административному наказанию.

Наряду с этим, неправильно припаркованные автомобили, создающие помехи движению других транспортных средств, при помощи специальных автомобилей – эвакуаторов – будут доставлены на штрафные стоянки.