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  4 февраля 2020
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В Узбекистане мужчина поджёг беременную жену в лифте, заподозрив в измене
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  31 января гражданин С.Х., заподозрив в измене свою супругу, учинил скандал в лифте многоэтажного дома, расположенного по улице Мустакиллик города Джизака. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры города Джизака.

В ходе инцидента, мужчина, зная о беременности своей супруги, с целью убийства, облил её принесённым с собой бензином и поджег.

По данному факту прокуратура города Джизака возбудила в отношении гражданина С.Х. уголовное дело по соответствующей статье УК РУз, проводятся следственные действия.

О судьбе подожжённой женщины СМИ не уточняют.

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