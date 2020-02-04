В Узбекистане мужчина поджёг беременную жену в лифте, заподозрив в измене

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - 31 января гражданин С.Х., заподозрив в измене свою супругу, учинил скандал в лифте многоэтажного дома, расположенного по улице Мустакиллик города Джизака. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры города Джизака.

В ходе инцидента, мужчина, зная о беременности своей супруги, с целью убийства, облил её принесённым с собой бензином и поджег.

По данному факту прокуратура города Джизака возбудила в отношении гражданина С.Х. уголовное дело по соответствующей статье УК РУз, проводятся следственные действия.

О судьбе подожжённой женщины СМИ не уточняют.