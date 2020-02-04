Глава МИД Монголии принял нового посла Китая

CentralAsia (MNG) - 3 февраля министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар принял Чая Венруи, который был назначен послом Китая в Монголии.

В ходе встречи министр Д. Цогтбаатар высоко оценил тот факт, что руководство и народ Китайской Народной Республики приняли высокоорганизованные, ответственные и решительные меры для предотвращения и контроля распространения коронавируса.

Монгольская сторона выразила благодарность за оперативную поддержку со стороны центральной администрации Китая и местных органов власти по доставке студентов из Ухани на Родину.

Посол Чай Венруи заявил, что специальные меры были приняты своевременно под непосредственным руководством Президента Китайской Народной Республики в борьбе с заболеваниями коронавируса, и выразил полную уверенность в том, что его страна победит болезнь.

Он также поблагодарил Монголию и ее народ за полную поддержку стратегического партнера и северного соседа Китая в это трудное время и сказал, что Китай никогда не забудет такого доброго сердца монголов.

В ходе встречи посол Китая в Монголии Чай Ванруи вручил копию верительных грамот министру иностранных дел Д. Цогтбаатару и сказал, что они будут тесно сотрудничать для дальнейшего развития двусторонних отношений.