[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава МИД Монголии принял нового посла Китая

CentralAsia (MNG) -  3 февраля министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар принял Чая Венруи, который был назначен послом Китая в Монголии.

В ходе встречи министр Д. Цогтбаатар высоко оценил тот факт, что руководство и народ Китайской Народной Республики приняли высокоорганизованные, ответственные и решительные меры для предотвращения и контроля распространения коронавируса.

Монгольская сторона выразила благодарность за оперативную поддержку со стороны центральной администрации Китая и местных органов власти по доставке студентов из Ухани на Родину.

Посол Чай Венруи заявил, что специальные меры были приняты своевременно под непосредственным руководством Президента Китайской Народной Республики в борьбе с заболеваниями коронавируса, и выразил полную уверенность в том, что его страна победит болезнь.

Он также поблагодарил Монголию и ее народ за полную поддержку стратегического партнера и северного соседа Китая в это трудное время и сказал, что Китай никогда не забудет такого доброго сердца монголов.

В ходе встречи посол Китая в Монголии Чай Ванруи вручил копию верительных грамот министру иностранных дел Д. Цогтбаатару и сказал, что они будут тесно сотрудничать для дальнейшего развития двусторонних отношений.

print
  • Поголовье монгольских сайгаков увеличилось на тысячу за один год
  • Президент Узбекистана отменил визит в Москву, намеченный на 5 февраля - СМИ
  • Дети из Монголии стали чемпионами мира по черлидингу (фото)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com