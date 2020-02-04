Туркменистан эвакуирует своих граждан из КНР

CentralAsia (TM) - 3 февраля самолет Боинг-777 «Туркменских авиалиний» из Пекина в Ашхабад снова приземлился в Туркменабаде. Власти Туркменистана проводят эвакуацию своих граждан из КНР, в основном, обучающихся там студентов, сообщает turkmen.news.

Однако лайнеры садятся не в столице Туркменистана, а в Туркменабаде – городе на востоке страны, который был объявлен карантинной зоной из-за вспышки коронавируса в Китае и его распространению по всему миру.

Ранее 31 января Туркменистан закрыл контрольно-пропускные пункты на границе с Узбекистаном.

По информации turkmen.news, туркменские студенты есть и в самой Ухани – городе в китайской провинции Хубэй, где и появился новый коронавирус. Многие студенты обучаются там в рамках государственной программы. Из общежития их не выпускают, медицинских масок на всех не хватает.

«Домой не улететь, мест в самолете не хватает, некоторые студенты пытались уехать из Китая в Туркменистан транзитом через Россию», — сообщил один из студентов.

По информации источников turkmen.news в Лебапском велаяте, всех прилетевших из Китая людей в аэропорту осматривают врачи, затем всех «увозят на карантин».

На 3 февраля от вспышки вирусной инфекции в Китае погиб 361 человек.