Президент Узбекистана отменил визит в Москву, намеченный на 5 февраля - СМИ

CentralAsia (UZ) - Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, намеченный на 5 февраля, не состоится, сообщили журналу «Компания» источники, близкие к правительству страны. В графике на февраль визита нет, подтвердили в МИД РФ. Причиной отказа от визита стали сомнения Ташкента в необходимости вступления в ЕАЭС.

О том, что второй визит в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится в феврале, сообщил 1 октября первый зампредседателя Сената страны Садык Сафаев. Сообщение прозвучало в ходе визита в Ташкент спикера Совфеда Валентины Матвиенко, впервые объявившей о намерении Узбекистана вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 26 декабря первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов уточнил, что визит запланирован ориентировочно на 5 февраля.

Однако, как стало известно журналу «Компания», визит не состоится. Официально о его отмене не объявила пока ни одна из сторон, информации об этом в СМИ двух стран также нет. Источники «Ко» в Ташкенте говорят о переносе визита на лето. Источник в МИД РФ подтвердил «Ко» отсутствие визита Мирзиёева в графике на февраль.

Формальной причиной переноса визита, скорее всего, будет объявлено его совмещение с саммитом ШОС, который пройдет в Санкт-Петербурге 21-23 июля. Реальной – отсутствие договоренностей о вступлении Узбекистана в ЕАЭС.

2 февраля министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заметил, что «по ЕАЭС много вопросов». Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, говоря о ЕАЭС, подчеркнул, что если депутаты парламента страны решат, что это неприемлемо для национальных интересов, то вступления не будет.

В октябре министр торговли США Уилбур Росс заявил, что стремление Узбекистана к членству в ЕАЭС «может осложнить и затянуть процесс вступления в ВТО».

Напомним, 3 февраля в Ташкенте находился с официальным визитом госсекретарь США Майк Помпео. Ранее он посетил Белоруссию и Казахстан.