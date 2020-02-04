Автобус с мигрантами из Узбекистана замерз в степях Казахстана

CentralAsia (UZ) - Казахские дорожники спасли 37 пассажиров рейса «Новосибирск — Шымкент». Автобус сломался в 20-градусный мороз посреди степи, сообщили местные СМИ.

Патрульные обнаружили транспортное средство 2 февраля около 23:30. Как пояснил водитель, автобус следовал по маршруту «Новосибирск — Шымкент». 2 февраля он пересек российско-казахскую границу, но из-за поломки ходовой части пришлось остановиться на трассе.

Инцидент произошел на 203-м км автодороги «Кызылорда — Павлодар». В автобусе находились 37 пассажиров из Узбекистана. При этом температура воздуха опустилась до -20 градусов.

На место происшествия прибыли местная полиция, спасатели и дорожники. Они организовали перевозку людей в пункт обогрева в поселке Шидерты. Позже их отправили в Караганду на попутном транспорте.

«Полицейские помогают исправить поломку», — заявили в полиции.

Тем временем на трассе, где сломался автобус, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта по причине сильной метели и ограниченной видимости.