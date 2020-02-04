Минздрав: Случаев заражения коронавирусом нового типа в Таджикистане не выявлено

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане к сегодняшнему дню зараженных коронавирусом нового типа не выявлено, передает Avesta со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, на предмет обследования в инфекционные больницы госпитализирован 301 человек, прибывших из Китая в Таджикистан, начиная с середины января текущего года.

Отмечается, что это, в основном студенты, коммерсанты и сотрудники китайских компаний, работающих в Таджикистане. Они проходят обследование в инфекционных больницах городов Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб, и близлежащих к ним районов.

Обследование каждого больного в профилактических целях проводится 14 дней, в течение которых исключается всякая возможность контакта с внешним миром, и в случае обнаружения коронавируса, больной будет перемещен в специальное помещение.

Минздрав ответственно заявляет, что к сегодняшнему дню зараженных коронавирусом в Таджикистане не выявлено, а меры, принимаемые в отношении граждан, прибывающих из КНР, направлены на исключение попадания коронавируса на территорию страны.

Ведомство напоминает об усилении мер безопасности на пограничных КПП и международных аэропортах страны в сотрудничестве с другими ответственными структурами.