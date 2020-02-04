Граждане Монголии будут иметь право на получение визы по прибытии в Катар

CentralAsia (MNG) - Министерства иностранных дел Монголии и Государства Катар провели свое первое консультативное совещание в Дохе 2 февраля.

Принимая участие в консультативной встрече с делегатами своих стран Д. Даваасурэн, государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии, и д-р Ахмад Хассен Аль-Хаммади, Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Катара, подписали Меморандум о Понимание межведомственной консультативной встречи.

Создание МоВ способствует развитию двустороннего сотрудничества в политике, экономике, культуре и других секторах, углубляет взаимопонимание и создает условия, которые позволят высокопоставленным должностным лицам двух стран регулярно обмениваться мнениями по вопросам международных отношений, которые представляют взаимный интерес.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений и сотрудничества, договорились сделать акцент на использовании возможностей двустороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики, туризма, культуры, образования и обороны и одновременно отметили важность создания правовой базы. развивать сотрудничество в областях.

В связи с этим стороны приняли решение заключить соглашения о сотрудничестве в спортивной и культурной сферах и сотрудничать в целях скорейшего заключения соглашений об освобождении владельцев официальных и дипломатических паспортов от визовых требований, сотрудничестве в сфере туризма и образования, а также защита диких животных и растений.

Кроме того, катарская сторона сообщила о своем решении привлечь граждан Монголии к визе по схеме прибытия.

Монгольская сторона направила катарской стороне приглашение принять участие во Всемирном форуме по развитию экспорта и Международных молодежных зеленых играх 2020 года, которые пройдут в Монголии.