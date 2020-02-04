На министерской встрече «С5+1» в Ташкенте договорились о поддержке региональных проектов

CentralAsia (UZ) - Государственный секретарь США и министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан приняли настоящее совместное заявление по итогам встречи на уровне министров в формате «С5+1», состоявшейся в Ташкенте 3 февраля.

Как отмечается в опубликованном МИД РУз заявлении, США подтверждают неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран региона, а также твердую приверженность расширению многопланового регионального сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

С целью эффективного использования потенциала региона Центральной Азии участники намереваются прилагать усилия по развитию партнерства в следующих приоритетных сферах:

- укрепление взаимного доверия, взаимодействия и конструктивного сотрудничества в деле дальнейшего становления Центральной Азии как сильного, сплоченного, независимого и процветающего региона;

- поощрение согласованных региональных проектов, нацеленных на продвижение торговых, транспортно-логистических и инфраструктурных связей, содействие предпринимательству, а также расширение деловых и инвестиционных контактов между бизнес-кругами государств региона и США, в т.ч в рамках Рамочного соглашения о торговле и инвестициях (ТИФА);

- развитие и активизация взаимодействия между странами региона в энергетической области, включая сферу возобновляемых источников энергии, и в поддержке национальных планов по адаптации к изменению климата;

- подготовка предложений и инициатив, направленных на улучшение научно-технологического, социального и инновационного развития региона, а также укрепление его туристического потенциала;

- расширение культурно-гуманитарных и образовательных связей;

- развитие сотрудничества в обеспечении безопасности границ, активизация совместных усилий пограничных служб стран региона в борьбе с такими трансграничными угрозами, как распространение ОМУ, терроризм, нелегальная миграция, торговля людьми и незаконный оборот наркотиков, в том числе с использованием потенциала ЦАРИКЦ;

- расширение диалога по угрозам, исходящим от иностранных террористов-боевиков, обмен передовым опытом по противодействию терроризму и насильственному экстремизму;

- поддержка взаимовыгодного сотрудничества в вопросах продвижения мирного процесса и политического урегулирования ситуации в Афганистане, а также укрепления торгово-экономических, транспортных и инфраструктурных связей государств региона с Афганистаном;

- укрепление гражданского общества, в том числе путем защиты прав человека и соблюдения норм международного права.

Государственный секретарь и Министры выразили благодарность Узбекистану за проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств в формате «С5+1».