[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Переговоры о поставке казахстанской нефти в Беларусь должны скоро состояться, - министр энергетики РК
Нефть
Нефть

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие время представители "Белнефтехима" приедут в Казахстан для переговоров, передает zakon.kz.

Министр энергетики Нурлан Ногаев в кулуарах правительства рассказал, когда приедет белорусская делегация на переговоры по поставкам нефти.

- Они пока не приехали, в ближайшее время будут здесь на переговорах. Мы заинтересованы во всех диверсификационных поставках. Поставка одна – Казахстан-Беларусь, - отметил он.

По словам министра, он не знает точного числа приезда.

- Какого числа, не знаю. Позиция Казахстана – диверсификация. Министерство занимается реализацией политики. Прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов. После подписания данного соглашения белорусская сторона имеет возможность приобретать у нас нефть. Мы как министерство организовываем встречи с ресурсодержателями по их просьбе, - уточнил министр.

Также Ногаев рассказал о ресурсодержателях.

- С кем они договорятся, с тем и будут соглашения. Мы не занимаемся поиском поставщиков, это коммерческий вопрос, - заключил Ногаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан получил запрос от Беларуси на поставку нефти. Переговоры должны были состоятся до 20 января.

print
  • Глава МИД Узбекистана встретился с министром иностранных дел Кыргызстана
  • На магистральном газопроводе в Самаркандской области произошел пожар
  • Средняя Азия для России опаснее Китая в распространении коронавируса, - Жириновский



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com