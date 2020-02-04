Фотография Ч.Ганбата заняла 3-е место на международном конкурсе

CentralAsia (MNG) - Международный конкурс спортивной журналистики «AIPS Sport Media Awards» объявил топ-3 лучших снимков в номинации «Спортивное событие».

Топ-3 фотографов:

1. Фоторепортер Ч.Ганбат (Монголия) – фотография «Уурга шүүрлээ!» - «Схватил Уурга!»

2. Хуан Арболеда (Колумбия) – фотография «Вы устанавливаете лимиты»

3. Чжуан Ву (Китай) – фотография «Китайский боксер Ксю Кан»

Победителя конкурса объявили 3 февраля в Будапеште и монгольский фотограф получил Кубок третьего места.

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На конкурсе было представлено 1794 фотографий из 125 стран мира и его проводит Международная Ассоциация спортивной прессы /International Sports Press Association/.

УУРГА– это средство для пойма лошадей, состоит с длинного деревянного бруска и петля на конце. Деревянная бруска уургы сделается с коротких брусьев соединенных с помощью клей и обвязанной тонкой «сур» или «хуйв». Наездник с уургой гоняет лошадь по степи и надевает на голову петлю.

Гости Монголии могут посмотреть на захватывающие трюки на лошадях, которые исполняют обычные скотоводы этой страны. Один из них захватить с земли уурга, во время быстрой езды на коне. И этого момента Ганбат успел снять.