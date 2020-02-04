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  4 февраля 2020
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В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Гонконге был зафиксирован первый случай летального исхода от последствий коронавируса, передает местное телевидение. Это второй смертельный случай за пределами материкового Китая, передает "Ъ".

Ранее местные власти сообщили, что у 39-летнего мужчины было выявлено «основное заболевание». В Гонконге зарегистрировано 15 подтвержденных случаев заражения, включая инфицирование в этом специальном административном районе КНР.

Новый вирус начал распространяться с декабря 2019 года.

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