Футбольная команда Taipower не приедет на матч в Монголию из-за ограничений на въезд

CentralAsia (MNG) - Футбольная команда Taipower не сможет участвовать в матче в Монголии

Тайваньской футбольной команде, которая должна была посетить Монголию для участия в матче Кубка АФК. Въезд в Улан-Батор запрещён из-за ограничений, препятствующих распространению нового коронавируса (2019-nCoV).

Монголия запретила китайским гражданам и иностранцам приезжать из Китая самолетом, поездом или автодорогой, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Кроме того, все спортивные и другие публичные мероприятия были отменены. Запрет будет действовать с субботы, 1 февраля до 2 марта.

Менеджер футбольной команды Taipower Чен Куэй-джен, сказал, что команда первоначально планировала вылететь в столицу Монголии в воскресенье утром.

Команда направлялась в Монголию для участия в матче Кубка АФК против монгольского клуба 5 февраля.

Кубок АФК - это ежегодный континентальный клубный футбольный турнир, организованный Азиатской футбольной конфедерацией.

Монголия уже закрыла свои пограничные пункты с Китаем для автомобилей, временно закрыла школы и приостановила публичные мероприятия, чтобы предотвратить коронавирус, который распространился по Китаю и заразил тысячи людей и стал причиной смерти более 300 человек.

Футбольный клуб Taiwan Power Company (Taipower) является тайваньским футбольным клубом, базирующимся в округе Фуншань города Гаосюн, который в настоящее время участвует в соревнованиях. Клуб был основан в 1979 году и связан с Тайваньской энергетической компанией, национальной коммунальной компанией страны.