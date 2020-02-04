Сколько пенсионеров числятся в Узбекистане и какую выплату они получают?

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CentralAsia (UZ) - Численность лиц получающих пенсии либо пособия в Узбекистане на 2018 год составляло 3690,3 тыс. человек с минимальным уровнем пенсии (по возрасту) $ 41.7. Средний уровень пенсии составляет $ 67,4. Для сравнения на 2015 год, численность пенсионеров составляла 3203,9 тыс. человек с минимальной оплатой $ 26.8 и средней $ 46,2 .

На конец 2019 года численность лиц получающих пенсии либо пособия состовило 3554,9 тыс человек со средней выплатой в $ 70 (по гос. курсу ЦБ)

Основные показатели пенсионного обеспечения по данным Государственного Комитета по статистике приведены в таблице: