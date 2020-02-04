[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сколько пенсионеров числятся в Узбекистане и какую выплату они получают?
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Численность лиц получающих пенсии либо пособия в Узбекистане на 2018 год составляло 3690,3 тыс. человек с минимальным уровнем пенсии (по возрасту) $ 41.7. Средний уровень пенсии составляет $ 67,4. Для сравнения на 2015 год, численность пенсионеров составляла 3203,9 тыс. человек с минимальной оплатой $ 26.8 и средней $ 46,2 .

На конец 2019 года численность лиц получающих пенсии либо пособия состовило 3554,9 тыс человек со средней выплатой в $ 70 (по гос. курсу ЦБ)

Основные показатели пенсионного обеспечения по данным Государственного Комитета по статистике приведены в таблице:

2015

2018

Численность лиц, получающих пенсии и социальные пособия

всего, тыс. человек

3203,9

3690,3

в процентах к соответствующему периоду прошлого года

102,7

105,8

Минимальный размер пенсий по возрасту, в долл. США

26,8

41,7

в процентах к соответствующему периоду прошлого года

110

117,7

Средний размер назначенной месячной пенсии, в долл. США

46,2

67,4

в процентах к соответствующему периоду прошлого года

108,4

115

print
  • За неправильную парковку будут штрафовать водителей и эвакуировать машины, - ГАИ МВД Таджикистана
  • Ожидается, что вспышка коронавируса замедлит рост ВВП Китая
  • В Узбекистане для проверки расходов и доходов чиновников будет создан антикоррупционный орган, - Мирзиёев



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com