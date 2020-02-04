Мирзиёев подарил за победу боксеру Муроджону Ахмадалиеву трёхкомнатную квартиру и автомобиль

CentralAsia (UZ) - Президент подарил боксеру Муроджону Ахмадалиеву, победившего в Майяма американца, трёхкомнатную квартиру и автомобиль Tracker, сообщила пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.

Спортсмен вернулся 3 февраля после поединка с американцем Дэниэлом Романом, прошедшего в Майями. Итогом поединка стала победа Муроджона Ахмадалиева раздельным решением судей и два чемпионских титула по версии WBA и IBF во втором легчайшем весе (до 55,225 кг), сообщила Газета.уз.

Боксёр стал первым узбекистанцем, завоевавшим два чемпионских пояса на профессиональном ринге. Благодаря двум титулам он также повторил 42-летний рекорд американского боксера Леон Спинкса, который в 8-м бою победил легендарного Мохаммеда Али за титул абсолютного чемпиона.

В Музее олимпийской славы состоялась церемония награждения боксера. Ключи от квартиры и машины ему вручил премьер-министр Абдулла Арипов.

Ранее указом президента боксеру Муроджону Ахмадалиеву присвоено почетное звание «Узбекистон ифтихори» («Гордость Узбекистана»).