Монголия начала производить вакцин против ящуры

CentralAsia (MNG) - В 1923 году правительство Монголии приобрело небольшое частное иностранное предприятие «Станция сопротивления чуме крупного рогатого скота» и заложило основу для Министерства сельского хозяйства, ветеринарной медицины, биотехнологии и государственного бюджетного биокомбината.

Завод выпускает более 40 видов животных биопрепаратов для удовлетворения бытовых потребностей. Несмотря на это, страна импортировала вакцины против ящура из СССР, затем из РФ.

В 2014 году при поддержке Международного агентства по атомной энергии был запущен проект MON5023 в сотрудничестве с Ветеринарным институтом с целью предоставления технического потенциала для производства вакцин против ящура в Монголии.

С начала проекта Международное агентство по атомной энергии инвестировало более 360 000 евро, а правительство Монголии профинансировало 100 миллионов тугриков для разработки этой технологии вакцин.

Сегодня, 4 февраля, запущен второй цех по производству вирусных вакцин.

Внедрение этого цеха по производству вакцин против ящура позволит обеспечить экстренную профилактику острых инфекционных заболеваний, а также даст возможность для экстренного реагирования.

В связи с глобализацией в мире, ростом населения, плотностью населения, миграцией, изменением климата, быстрым развитием торговли и туризма, регистрируется уровень вспышек инфекций среди людей и животных, а также появляется как минимум одна новая инфекция в год.

Кроме того, около 75% зарегистрированных инфекций связаны с животными, и некоторые инфекции могут рецидивировать, поэтому насущная проблема в каждой стране сосредоточена на раннем предупреждении и быстром реагировании на эти инфекции, а затем на создании национального потенциала для контроля.