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  4 февраля 2020
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Эвакуированных из Китая узбекистанцев на две недели поместят в карантин

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанцы, эвакуированные из города Ухань и других районов Китая, будут находиться в карантине в течение двух недель.

Об этом 3 февраля стало известно на заседании республиканской специальной комиссии по подготовке программы действий по профилактике и проникновению коронавируса, сообщает УзА.

Участники встречи отметили, что гражданам Узбекистана, вернувшимся из Китая, нельзя разрешать посещать свои семьи в течение двух недель и что они могут общаться со своими семьями только по телефонной связи.

Специальная республиканская комиссия по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса в Узбекистане была создана распоряжением президента от 29 января.

Для возвращения узбекистанцев из Китай были организованы чартерные рейсы. Рейсы будут осуществляться 4-5 февраля.

По последним данным, число людей, зараженных коронавирусом в Китае, превысило 20 000 человек, а число погибших достигло 425.

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