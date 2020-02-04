В рамках товаропроводящей инфраструктуры в Казахстане планируется создать 15 агро-логистических центров, — минторговли

CentralAsia (KZ) - На очередном заседании Правительства Казахстана рассмотрены меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. О проводимой работе доложил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба правительства РК.



Как доложил министр, в январе т.г. наблюдается сезонный рост цен на 0,3%. При этом, он в 2 раза меньше, чем в январе прошлого года и сопоставим с ростом цен первых месяцев предыдущих лет.

«Мы считаем, что есть все инструменты и возможности для принятия ряда оперативных и системных мер. Во-первых, местным исполнительным органам и территориальным подразделениям контролирующих органов необходимо максимально использовать действующие механизмы. Необходимо активнее использовать механизм установления предельных цен», — сказал Б. Султанов.

По словам министра, формирование и использование стабфондов требует кардинальных изменений.

«Одним из таких альтернативных инструментов является механизм стимулирования торговых сетей по принятию обязательств удерживания цен посредством льготного финансирования. Мы назвали его «оборотной схемой» и не раз призывали регионы активно использовать его. Однако данный инструмент, кроме городов Нур-Султан и Алматы, нигде не используется. На практике самым действенным механизмом сдерживания цен по-прежнему являются меры по защите конкуренции рынка», — отметил Б. Султанов.

Антимонопольным органом в 2019 году было направлено 198 уведомлений, в том числе 83 в торговые сети. Из них исполнено 182, в том числе 75 торговыми сетями. Это позволило относительно стабилизировать рост цен. За декабрь прошлого года они выросли всего на 0,1%, хотя в соответствующем месяце предыдущего года этот показатель составлял 1,4%. При работе с посредниками должны применяться методы борьбы с ценовыми сговорами.

Во-вторых, как подчеркнул Б. Султанов, необходимо обеспечить насыщение внутреннего рынка отечественными продтоварами.

Министерством торговли и интеграции проведены встречи со всеми ассоциациями производителей социально значимых товаров. Итоги встреч показали, что у Казахстана имеется большой потенциал по наращиванию производства практически по всем продовольственным товарам. В Госпрограмме развития АПК предусмотрен механизм установления встречных обязательств бизнеса к получателям субсидий для увеличения объемов производства сельхозпродукции.

В-третьих, необходимо создание современной инфраструктуры хранения и доставки товаров до потребителей.

«Создание этой инфраструктуры избавит нас от сети неэффективных посредников и позволит установить прозрачный уровень маржинальности по всей цепочке добавленной стоимости. Появится канал прямого сбыта продукции для отечественных товаропроизводителей, исключающий неэффективных посредников. Будут созданы необходимые условия для хранения и эффективного распределения продукции», — сказал Б. Султанов.

Вместе с тем, министерством совместно с государственными органами и институтами развития ведется работа по созданию в Казахстане эффективной товаропроводящей системы.

15 января текущего года при Премьер-Министре создан новый проектный офис, который уже начал на еженедельной основе проводить заседания с участием заинтересованных государственных органов и Азиатского банка развития.

«В рамках товаропроводящей инфраструктуры планируется создать 15 агро-логистических центров. Центры будут находиться вблизи производителей и осуществлять сбор, хранение и первичную обработку товаров. Также будет создана сеть оптово-распределительных центров. Эти многофункциональные центры станут местом встречи производителей и покупателей. Сформируется система современных оптовых рынков и оптимизируется логистика доставки товаров», — пояснил Б. Султанов.

В-четвертых, необходимо привлечение общественности для мониторинга цен и развития электронной торговли.

«В декабре 2019 года запущено мобильное приложение для мониторинга цен PRICE SCANNER в г. Караганда. Все данные о ценах основаны на информации от граждан. Помимо этого, проводится работа по запуску электронных торговых площадок. К примеру, сегодня созданы такие площадки, как Оңай Базар, Happy food Astana, которые позволят оптимизировать цепочку поставок продукции от производителя до потребителя и повысить доступность товаров для населения», — проинформировал министр.

В свою очередь министр сельского хозяйства Сапархан Омаров доложил, что ведомство реализует комплекс мероприятий по насыщению внутреннего рынка продтоварами.