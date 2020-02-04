19-летний юноша скончался в ходе разборок в Вахдате

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CentralAsia (TJ) - Конфликт между группой мужчин в Вахдате завершился гибелью человека. Погиб 19-летний местный житель, сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана.

Были задержаны трое жителей в возрасте 18,19 и 24 лет.

Инцидент произошел днем 1 февраля на территории кишлака Мехрбахш сельского джамоата имени Р.Исмоилова.

Трое местных жителей в возрасте 24, 19 и 18 лет вступили в конфликт с 19-летним жителем города Вахдата и нанесли ему ножевое ранение, оказавшееся смертельным.

По данному факту ведется следствие.