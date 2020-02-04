Монголия и Индия реализуют программу развития молочной промышленности

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Ч.Улаан 3 февраля принял посла Индии в Монголии Мохиндер Пратап Сингх.

На встрече состоялся обмен мнениями о реализации рабочего плана, который был разработан в ходе визита президента Монголии в Нью-Дели.

Между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерством рыбного хозяйства, животноводства и молочной промышленности Индии было заключено соглашение о сотрудничестве в ветеринарии и молочном секторе. Также будет реализован проект совместной программы развития молочной промышленности.

Сегодня Индия является крупнейшей в мире страной, производящей молоко, производящей 175 миллионов литров молока в год, и она занимает 21% этой области на мировом рынке.

Правительство Индии осуществляет «Operation Flood», крупнейшую в мире программу развития молочной промышленности с 1970 года, последовательно развивая все этапы от сельских мелких фермеров до потребителей в городах и создавая устойчивую систему снабжения. Чтобы внедрить эту практику в Монголии, стороны пришли к решению сотрудничать и запустить проект «Совместная программа развития молочной промышленности Монголии-Индии» с апреля этого года.

В рамках этого проекта монгольская сторона будет развивать сотрудничество с организациями, в том числе с Национальным советом по развитию молочной промышленности Индии, с кооперативным обществом по производству молочных продуктов Mujhkuwa и с кооперативами AMUL, для осуществления деятельности в четырех основных областях, а именно: развитие учреждений, производство устойчивых к изменению климата продуктов, маркетинг, управление. и мониторинг.

Монголия, площадь которой составляет 1,56 млн.кв.км, в три раза больше Франции; его население составляет всего 3,3 миллиона человек (2019 год), почти половина из которых проживает в Улан-Баторе, который считается самой холодной столицей в мире. Животноводство обеспечивает более одной пятой ВВП и почти половину всей занятости в том, что до недавнего времени было преимущественно кочевым обществом. В частности, молочные продукты обеспечивают столь необходимое питание, регулярный доход и занятость и призваны сыграть важную роль в оказании помощи стране в обеспечении большей продовольственной безопасности и, тем самым, в поддержании Цели развития тысячелетия ООН, направленной на сокращение бедности и ее сокращение вдвое. к 2015 году.

В связи с необходимостью развития устойчивого животноводства в сельскохозяйственном секторе 29 октября 2019 года было организовано совещание, чтобы представить план устойчивого развития животноводства международным организациям и инвесторам. Тогда, в своем выступлении министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ч.Улаан подчеркнул, что план устойчивого развития животноводства соответствует Целям устойчивого развития ООН до 2030 года и соотносится с различными факторами, такими как пастбище, водоснабжение, изменение климата; развитие системы добавленной стоимости в животноводстве; здоровье и разведение домашнего скота; продовольственная безопасность граждан; развитие сельских районов и социальная доступность и межсекторное партнерство. Затем он подчеркнул, что план является результатом совместных усилий участников восьмого совещания по Глобальной повестке дня для устойчивого животноводства.