Как 73-летняя монголка живет одна в юрте, - рассказ блогера

CentralAsia (MNG) - В традиционном монгольском гэре (юрта) 73-летняя Нанжилмаа подает кисломолочный напиток и раздает тарелку с молочными вкусятнами.

Она кочевник – так же как и ее предки. Она пригласила меня узнать побольше о ее культуре, - начал свой рассказ туристический блогер Майкл Туртл (Michael Turtle).

На первый взгляд было бы легко думать о кочевниках Монголии как о старомодных или обнищавших. Но это было бы неправильно.

Они живут на земле не по необходимости, а по выбору. Это монгольский образ жизни, и эти люди являются основой наследия страны.

Посмотрев вокруг юрты Нанжилмаа – или «гэр», как его здесь называют, – становится ясно, что это дом.

Удобные диваны, покрытые коврами, небольшой шкаф, стол с семейными фотографиями, дровяная печь – и даже холодильник и телевизор.

Для кочевника гэр не является временным, даже если местоположение.

Нанжилмаа с гордостью представляет себя, говоря, что у нее 2 лошади, 20 коров, 50 овец… и 8 детей и 16 внуков. Ее муж скончался, и теперь она живет в одиночестве. Но ее младший сын и его семья живут в отдельности, которую они всегда ставят свой гэр рядом с ней.

Самый простой способ думать о кочевниках Монголии – это быть животноводами. Но поскольку суровые времена года в стране означают резкие изменения погодных условий и наличия продовольствия, эти фермеры перемещают места в течение года в наиболее подходящие места.

Зимой они часто передвигаются перед горой для укрытия. Весной это ближе к реке, летом прямо рядом с рекой для водоснабжения, а осенью вверх по склону, чтобы собирать сено в зимнее время. Большинство кочевников передвигаются как минимум четыре раза в год, но некоторые могут перемещаться до 30 раз в год, особенно если у них много животных, которые быстро поедают доступную пищу.

Нанжилмаа сегодня оделась в одну из своих лучших традиционных домашних нарядов. Она знала, что у нее будут посетители, и я думаю, что для нее большая честь угостить нас – хотя я и считаю для себя честью быть здесь. В какой-то момент, когда она говорит о том, что ей нравится одежда на ней, потому что у нее большие карманы, она достает свой мобильный телефон из одного из них. Это напоминание о том, что жизнь в нем не отделяет вас от современного мира.

Телевизор на стороне гэр также показывает, что Нанжилмаа смотрит много корейских сериалов – она их любит. Однако ее любимое шоу - «Mongolia’s Got Talent» (да, это реально).

Я пытаюсь представить, на что это похоже, сидя в гэре по ночам, снег вокруг, наблюдая за вокальным конкурсом. (Если вам интересно, откуда берется электричество, в некоторых местах, где она находится в лагере (особенно в зимних), она может подключиться к электричеству местных городов - в противном случае у нее есть устройство солнечной энергии.) Нанжилмаа упускает некоторые аспекты современной жизни. Например, она говорит мне, что хотела бы принять правильный душ, потому что она должна разогреть воду в кастрюле и помыться этим. Однако этого недостаточно, чтобы заставить ее изменить свой образ жизни. Она любит это здесь.

«Я не люблю города», - говорит она. «Слишком многолюдно, слишком напряженно».

«Здесь так свободно. Я выхожу и вижу горы, и мне не о чем беспокоиться».

«В городах, чтобы побыть в одиночестве, ты идешь в свою квартиру. Здесь, чтобы побыть в одиночестве, ты выходишь на улицу».

Единственный раз, когда Нанжилмаа действительно желает, чтобы она была в городе, это когда у нее неожиданно заканчиваются такие вещи, как мука или рис, а магазины так далеко. Опять же, ее дети часто приносят ей припасы, когда она в них нуждается.

Кроме того, кто кочует с ней, другие дети живут в Улан-Баторе – среди них есть экономист, инженер и юрист.

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Они также приходят и помогают ей переехать, когда придет время менять местоположение ее лагеря. Требуется приблизительно час, чтобы снять все, около часа, чтобы переместить это, и затем приблизительно три часа, чтобы восстановить все.

Она часто просто переезжает в то же сезонное место, где была в прошлом году. Гэры, как правило, оставляют след на земле, по крайней мере, в течение года, и из уважения никто больше не станет разбивать лагерь в этом районе, если они смогут его увидеть.

Монголия переживает период быстрых перемен. Она становится все более урбанизированным, так как все больше и больше его граждан переезжают в Улан-Батор в поисках образования и профессиональной работы по сравнению с традиционной кочевой жизни. Это создает давление в городе, но также создает трудности в сельской местности, поскольку размеры семейных единиц уменьшаются, и остается меньше людей, чтобы выполнять работу.

Но Нанжилмаа все еще видит светлое будущее. Она будет поощрять некоторых из своих внуков жить на земле и продолжать семейные традиции. Она не видит исчезновения кочевого образа жизни. «Она все еще будет сильным, потому что главная причина в том, что наш скот является основным сектором экономики Монголии», - говорит она.

«Это приносит наибольший доход Монголии, поэтому она все еще будет там. Но, возможно, она станет немного более модернизированным, и, возможно, люди будут меньше кочеваться».

Трудно понять, окажется ли ее прогноз точным. Нанжилмаа прав, что животноводство является основной экономической деятельностью Монголии ... но добыча полезных ископаемых и другие отрасли растут, и это может оказать влияние.

Однако сейчас эти мысли ее не беспокоят.

Ей 73 года, и она видит только больше счастья на земле со своими 2 лошадьми, 20 коровами, 50 овцами… и ее часто посещают 8 детей и 16 внуков.

Об авторе: туристический блогер, Майкл Туртл (Michael Turtle). Проработав в Австралии в области радиовещания в течение десяти лет, Майкл покинул Сидней, чтобы путешествовать по миру на неопределенный срок и писать о местах, людях и опыте, которые он обнаружил. Это не дневник - это реальные истории из мира.