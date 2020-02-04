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  4 февраля 2020
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В Кашкадарьинской области горное село оказалось заблокированным из-за снегопада

CentralAsia (UZ) -  Жители села "Шут" Китабского района Кашкадарьинской области оказались заблокированными из-за обильного снегопада, завалившего дороги. Об этом сообщает Телеграм-канал Nasafnews.

Как сообщается, что в селе, расположенном на вершине горы Султан Хазрат насчитывается 50 хозяйств. Расстояние от села до районного центра составляет 105 км.

Источники издания пожаловались на то, что власти смотрят на проблему этого села сквозь пальцы.

Nasafnews связался с администрацией Китабского района, чтобы уточнить этот вопрос. По словам чиновников, для строительства дороги в этом селе необходимо более 3 миллиардов сумов ($1,3 млн). Однако у местного бюджета нет возможностей для выделения этих средств.

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