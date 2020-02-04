В эфире телевидения Узбекистана вновь наблюдался перерыв

CentralAsia (UZ) - В ночь на 4 февраля в деятельности Национальной телерадиокомпании Узбекистана произошел очередной перерыв. Все государственные телевизионные каналы, которые входят в состав НТРК, были отключены.

Как сообщают российские информационные агентства, перерыв в работе НТРК произошел в 1:30 по местному времени.

Национальная телерадиокомпания Узбекистана имеет 12 телеканалов, 4 радиоканала и 12 местных ТРК.

27 января этого года государственное телевидение в Узбекистане было отключено на час (с 17:00 до 18:00) от эфира. Некоторые источники сообщали, что инцидент произошел из-за перебоев в электроснабжении, в то время как другие говорили, что причиной тому является устаревшее телевизионное оборудование НТРК.