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  4 февраля 2020
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В эфире телевидения Узбекистана вновь наблюдался перерыв
Предыстория: В Узбекистане государственные телеканалы из-за отсутствия света прервали вещание на час

CentralAsia (UZ) -  В ночь на 4 февраля в деятельности Национальной телерадиокомпании Узбекистана произошел очередной перерыв. Все государственные телевизионные каналы, которые входят в состав НТРК, были отключены.

Как сообщают российские информационные агентства, перерыв в работе НТРК произошел в 1:30 по местному времени.

Национальная телерадиокомпания Узбекистана имеет 12 телеканалов, 4 радиоканала и 12 местных ТРК.

27 января этого года государственное телевидение в Узбекистане было отключено на час (с 17:00 до 18:00) от эфира. Некоторые источники сообщали, что инцидент произошел из-за перебоев в электроснабжении, в то время как другие говорили, что причиной тому является устаревшее телевизионное оборудование НТРК.

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