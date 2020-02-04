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  4 февраля 2020
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Афганские СМИ обвинили власти в отсутствии доступа к информации

CentralAsia (CA) -  Тридцать СМИ Афганистана обвинили власти в поддержании серьезных ограничений при предоставлении доступа к правительственной информации и двойных стандартах при соблюдении закона о свободе информации, следует из документа, передает РИА Новости.

"Мы глубоко озабочены ухудшением доступа к связанной с правительством информации в Афганистане. Несмотря на то, что Афганистан – одно из наиболее опасных мест для журналистов, СМИ Афганистана остаются одними из наиболее свободных в мире. Однако халатность правительства поставила под угрозу это с трудом полученное достижение", - говорится в документе телеканала TOLOnews.

"Правительство придерживается двойных стандартов при исполнении законодательства о доступе к информации и поддержке свободной прессы",- заявляют СМИ.

Среди обратившихся с призывом "защитить свободу распространения информации" к правительству, международному сообществу и поддерживающим деятельность прессы организациям- телеканалы TOLOnews, Ariana News, 1TV, Kabul News, новостное агентство Пажвак и другие.

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