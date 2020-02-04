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  4 февраля 2020
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Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр торговли Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, почему Казахстан не возвращается к политике регулирования цен на бензин, передает Tengrinews.kz.

После заседания правительства журналисты поинтересовались у Султанова о планах по сдерживанию цен на продукты, уточнив, что из-за роста цены на бензин дорожают социально значимые товары.

"Если пытаться сдерживать цену на бензин, мы потеряем сам бензин. Его просто не будет. Тяжелее держать границы, поскольку соседние страны, где цена на бензин выше, просто будут пылесосить наше топливо. Лучше этого не делать", - заявил Султанов.

Он уточнил, что у Казахстана нет экономической границы с Россией ввиду единой таможенной территории. Поэтому правительство не сможет контролировать вывоз топлива за территорию страны. А так как цена на бензин в России значительно выше, россиянам выгоднее будет ехать за топливом в Казахстан.

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